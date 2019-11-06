Son Dakika Haberleri: KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda "Güvenli Gıda" semineri
Son Dakika Güncel KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda 'Güvenli Gıda' semineri

KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda "Güvenli Gıda" semineri

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu (KMÜ KKMYO) öğrencileri "Dünya Gıda Günü" kapsamında "Güvenli Gıda" konulu seminer düzenledi.

KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu (KMÜ KKMYO) öğrencileri "Dünya Gıda Günü" kapsamında "Güvenli Gıda" konulu seminer düzenledi.

Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen Seminerde ilk olarak KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Sultan Tiske İnan gıda üretimi ve tüketimi hakkında öğrencilere bilgi verildi.

İnan, gıda güvencesi ile ilgili paylaşımlarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminer sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan ve gıda güvenliğini konu alan "Püsküllü Köfteci" tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinliğe Kazım Karabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, Kazım Karabekir Kent Konseyi Başkanı Dolun Ay, yüksekokulun akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Dünya Gıda Günü, Kazımkarabekir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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