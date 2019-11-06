Son Dakika Haberleri: KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası

KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.

KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.

Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencileri katıldı.

Kan bağışında bulunan bağışçılara Sosyal Etkinlik ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri ve Kazım Karabekir Kent Konseyi tarafından hazırlanan elma şekerleri ikram edildi.

Etkinlikte 88 ünite kan toplandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kazım Karabekir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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