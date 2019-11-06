KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası
7 saat önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.
Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencileri katıldı.
Kan bağışında bulunan bağışçılara Sosyal Etkinlik ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri ve Kazım Karabekir Kent Konseyi tarafından hazırlanan elma şekerleri ikram edildi.
Etkinlikte 88 ünite kan toplandı.
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