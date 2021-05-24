KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı - Son Dakika

KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı

24.05.2021 19:43

KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı Rektör Prof. Dr. Namık Ak: "Üniversitemiz, aradan geçen 14 yılda ciddi mesafeler kat etmiştir" Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 14'ncü Kuruluş Yıldönümü kutlamaları başladı.

KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı

Rektör Prof. Dr. Namık Ak:

"Üniversitemiz, aradan geçen 14 yılda ciddi mesafeler kat etmiştir"

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 14'ncü Kuruluş Yıldönümü kutlamaları başladı.

Kutlamalarda ilk olarak Mehter Takımı yürüyüşü ve Türkçe Fermanı okundu. Rektörlük önünde başlayıp 15 Temmuz Konferans Salonu önünde son bulan mehter yürüyüşüne Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı. Yürüyüşe katılan protokol üyeleri Türkçe Fermanı'nın okunmasının ardından mehter takımının gösterisini izledi. 15 Temmuz Konferans Salonu sergi alanında düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi'nin açılışını yapan protokol üyeleri daha sonra Akademik Atama ve Yükseltme Ödül Törenine geçti. Burada da KMÜ Halk Oyunları Takımının gösterisi izlendi.

"Üniversitemiz, aradan geçen 14 yılda ciddi mesafeler kat etmiştir"

Törenin açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ'nün geçmişten bugüne dek yaşadığı gelişim ve değişimden söz ederek, "29 Mayıs 2007 tarihinde resmen kurulan, ancak temelleri 1987 yılında Karaman Meslek Yüksekokulu ile atılan üniversitemiz; devletimizin desteği, milletimizin sevgisi, hemşerilerimizin heyecanı ve mensuplarımızın gayretiyle bugün gelinen noktaya ulaşmıştır. 2007 yılında kurulduğunda 85 akademik ve 16 idari olmak üzere 101 personeli, 5 bin 105 öğrencisi, 8 lisans ve 21 önlisans programı olan üniversitemiz, aradan geçen 14 yılda ciddi mesafeler kat ederek bugün 767 akademik ve 417 idari olmak üzere bin 184 personeli, 18 bin civarında öğrencisi ve 30 bin civarında mezunuyla ülkemizin önemli yükseköğretim kurumları arasında yerini almıştır. Üniversitemizde eğitim-öğretim verilen program sayısı 14 yılın ardından 58 lisans, 80 önlisans ve 75 lisansüstü olmak üzere 213'e ulaşmıştır" dedi.

Prof. Dr. Namık Ak, 9 Şubat'ta Rektörlük görevini devraldığı günden itibaren canla başla çalışmaya gayret gösterdiklerini ve devraldıkları bayrağı daha yükseğe taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başta selefim olan kıymetli rektörlerimiz ve onların çok değerli ekip arkadaşları olmak üzere yüzlerce kişinin alın teri ve yoğun çalışmalarıyla bugünlere gelen üniversitemiz, inanıyorum ki bundan sonra da ivmesini daha da artırarak yükselişini sürdürecektir. Sağlıktan mühendisliğe, eğitimden edebiyata, yabancı dillerden spor bilimlerine, uygulamalı bilimlerden sanat ve tasarıma, teknik bilimlerden sosyal bilimlere, iktisadi ve idari bilimlerden fen bilimlerine kadar yüzlerce farklı anabilim dalında gelişimini sürdüren üniversitemiz, sizlerin katkılarıyla yoluna hız kesmeksizin devam edecektir."

"Sağlık alanında önemli adımlar"

KMÜ'nün sağlık yatırımlarının 1992 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 1996 yılında açılan Sağlık Yüksekokulu ile başladığını hatırlatan Rektör Namık Ak, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ile ciddi bir sağlık yatırımına sahne olan üniversitenin, bu alandaki tüm akademik ve fiziki ihtiyaçlarını tamamlayıp hem sağlık eğitimi hem de tedavi hizmeti veren bir kurum olmayı amaçladığını kaydetti.

"Yunus Emre'yi anmak, onun anlayışını yaymak hepimizin boynunun borcudur"

Rektör Namık Ak, bu yılın UNESCO tarafından, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 'Yunus Emre Yılı' olarak ilan edilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak belirlenmesinin ardından Yunus'un doğduğu topraklar olan Karaman'da Yunus Emre'yi en iyi şekilde anmak ve anlamak için başta Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve diğer kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "KMÜ olarak Türkçe hassasiyetimizden de ötürü bu yıl için pek çok faaliyet planladık. 07-09 Ekim tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nin yanı sıra Yunus Emre Okumaları, Yunus Emre ve Türkçe Sohbetleri, Yunus'a Mektup Yarışması, Yunus Emre Musikileri, Yunus'un Gönlü Çalab'ın Tahtı adlı haftalık canlı YouTube yayınları, bilimsel dergilerimizin Yunus Emre ve Türkçe özel sayılarıyla hazırlanması faaliyetlerimizden sadece birkaçı. Bu yıl ayrıca her vesileyle Yunus Emre'yi anmak, onun şiirlerini her fırsatta okumak, onun sevgi ve hoşgörü anlayışını yaymak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Program, üniversitede son iki yılda profesör ve doçent olan akademik personele belgelerinin verilmesiyle devam etti. Öğretim üyelerine belgeleri, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Rektör Prof. Dr. Namık Ak tarafından verildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(ARD-MD-FM)

KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı
KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı
KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı
KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı

Savaş Kalaycı, Yunus Emre, Karaman, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KMÜ'nün kuruluşunun 14. Yılı Mehter Yürüyüşü ve Türkçe Fermanı'nın okunmasıyla başladı - Son Dakika


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