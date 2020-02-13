KMÜ öğrencilerinden TOFD'nin kampanyasına destek - Son Dakika
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KMÜ öğrencilerinden TOFD'nin kampanyasına destek

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) düzenlendiği kampanyaya destek oldu.

KMÜ öğrencilerinden TOFD'nin kampanyasına destek, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) düzenlendiği kampanyaya destek oldu.

Topluluk üyeleri TOFD tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyasına 19 kilogram plastik kapak toplayarak katkı sağladı.

Topluluğun Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Gönül Akpınar, kampanya ile hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de omurilik felci geçiren hastalara destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

TOFD'nin omurilik felçlileri için düzenlemiş olduğu plastik kapak kampanyası ile bu hastalıkla mücadele eden bireylere akülü araç alınmasının amaçlandığını belirten Akpınar, " Biz de öğrencilerimizle birlikte böylesine anlamlı bir organizasyona destek vererek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimi gönülden kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Akpınar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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