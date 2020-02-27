KMÜ öğrencilerinin huzurevi ziyareti - Son Dakika
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KMÜ öğrencilerinin huzurevi ziyareti

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu öğrencileri Karaman Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

KMÜ öğrencilerinin huzurevi ziyareti, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu öğrencileri Karaman Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.


Öğrenciler, Topluluk Danışmanı Öğretim Görevlisi Gönül Akpınar eşliğinde huzurevine giderek burada yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinin ardından öğrenciler kentteki tarihi mekanları gezdi.

Akpınar, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirtti.


Öğrencilerle ilk olarak kahvaltıda buluşarak aralarındaki arkadaşlık bağını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:


"Sonrasında ise gençlerimizin enerjilerini huzurevinde kalan yaşlılarımıza aktarmaları, onları ziyaret ederek yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaları için böyle bir ziyaret programı düzenledik. Daha da Karaman'daki kültürel ve tarihi yapıları gezerek ilimizin değerlerini daha yakından tanıma imkanı bulduk. Keyifli ve anlamlı bir gün yaşadık. Katılım sağlayan ve etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Akpınar, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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