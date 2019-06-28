Son Dakika Haberleri: KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı

29 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

2019 Yılı Sivil Savunma Planı çerçevesinde yürütülen tatbikata yangın söndürmede görevli üniversite çalışanları katıldı. Üniversite yerleşkesinde yapılan tatbikatta, KMÜ Sivil Savunma Amiri Tahsin Çelebi öncelikle yangın söndürme cihazlarını tanıtarak yangına ilk müdahalenin önemine değindi. Üniversite envanterine yeni katılan arazöz ve yangın söndürmede de kullanılabilen süpürme aracı hakkında da bilgi veren Çelebi, ardından tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında KMÜ Sivil Savunma ekibinde görevli üniversite personeli, yangın söndürme cihazlarıyla yangına anında müdahale etti. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
sivil, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi, üniversite, yangın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi Ekrem İmamoğlu "24 Haziran'da makam araçlarını göstereceğim" demişti! İstifa kararı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]