KMÜ Rektör'ü Ak'tan Vali Işık'a Ziyaret - Son Dakika

KMÜ Rektör'ü Ak'tan Vali Işık'a Ziyaret
10.03.2021 14:33
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Mehmet Alpaslan Işık'a iade-i ziyarette bulundu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Mehmet Alpaslan Işık'a iade-i ziyarette bulundu.
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Rektör Ak, ziyarette üniversitenin bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra salgın sürecinde uzaktan devam devam eden eğitim - öğretim faaliyetleri hakkına bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Işık, KMÜ Rektörü Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.
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