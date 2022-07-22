KMÜ Rektörü Ak, Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan'ı ziyaret etti

Akdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Ak'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

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