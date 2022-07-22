KMÜ Rektörü Ak, Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan'ı ziyaret etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Rektör Ak, Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali İhsan Akdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi.
Akdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Ak'a nazik ziyareti için teşekkür etti.
Ziyaret, iyi dilek temennilerin ardından hediye takdimleri ile sona erdi.
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