KMÜ Rektörü Ak, sınav öncesi öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, final sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

KMÜ Merkez Kütüphanesi'nde final sınavları öncesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Rektör Ak, öğrencilere çorba ikram etti.

Öğrencilerin yorgunluğunu alabilmek ve motive etmek için sınav dönemlerinde düzenli olarak çorba ikramı yapıldığını hatırlatan Rektör Ak, tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin yer aldığını belirtti.

Aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilere aile şefkati ile yaklaşarak sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Ak, "Bu yüzden sınav dönemlerinde kütüphanemizi sürekli açık tutarak, öğrencilerimizin rahat bir ortamda ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimize Merkez Kütüphanemizde 15 gün boyunca her akşam çorba ikram edilecek. Öğrencilerimize sınavlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Rektör Ak, çorba ikramı sonrası kütüphaneyi gezerek sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.