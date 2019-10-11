Son Dakika Haberleri: KMÜ Rektörü Akgül, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu
Son Dakika Güncel KMÜ Rektörü Akgül, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu

KMÜ Rektörü Akgül, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu

37 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileriyle buluştu.

KMÜ Rektörü Akgül, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileriyle buluştu.

Rektör Akgül, KMÜ salonunda düzenlenen toplantıda, yönetim olarak öğrencilerin düzenledikleri her türlü etkinliğe destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu toplantı ile sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Bugüne kadar sizlerin her türlü isteğine olumlu bir şekilde yanıt vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de yine sizlere destek olarak düzenlediğiniz etkinliklerde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Etkinliklerinizde kullandığınız bütçenin milletimizin ortak parası olduğunu unutmadan, savurganlık yapmadan, kendinize ve öğrenci arkadaşlarınıza faydalı olacak etkinlikler yapmaya gayret gösterin. Sadece sosyal alanda değil, teknik konuları da içeren, sizin gelişiminize katkı sağlayan etkinlikler düzenlemeye önem verin. Hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum."

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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