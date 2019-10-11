KMÜ Rektörü Akgül, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileriyle buluştu.

Rektör Akgül, KMÜ salonunda düzenlenen toplantıda, yönetim olarak öğrencilerin düzenledikleri her türlü etkinliğe destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu toplantı ile sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Bugüne kadar sizlerin her türlü isteğine olumlu bir şekilde yanıt vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de yine sizlere destek olarak düzenlediğiniz etkinliklerde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Etkinliklerinizde kullandığınız bütçenin milletimizin ortak parası olduğunu unutmadan, savurganlık yapmadan, kendinize ve öğrenci arkadaşlarınıza faydalı olacak etkinlikler yapmaya gayret gösterin. Sadece sosyal alanda değil, teknik konuları da içeren, sizin gelişiminize katkı sağlayan etkinlikler düzenlemeye önem verin. Hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum."