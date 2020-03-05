KMÜ Rektörü Akgül, üniversite işçileri ile yemekte buluştu - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde görev yapan sürekli işçi kadrosundaki personel ile yemekte buluştu.



Akgül, Üniversite yemekhanesindeki programda, kurumdaki hizmet kolları arasındaki işbirliğinin önemine değindi.



Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu zorlu süreçte millet olarak birlikteliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacın olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Bu birlikteliğin ülke çapında sağlanabilmesi öncelikle daha özelde yaşanacak birlik ve beraberlikten geçmektedir. Kurumumuzdaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi personelimizin iş kalitesinin ve verimin artmasına da katkı sağlayacaktır. Burada hepimiz bir ailenin parçasıyız ve sizler de diğer personelimizle birlikte bu kurum adına hizmet vermektesiniz. Emekleriniz için hepinizi tebrik ediyor ve görevlerinizde her birinize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda aramıza yeni katılan personelimizi de tebrik ediyorum."



Yemeğin ardından personelin sorularının ve taleplerinin dinlenmesi ile program sona erdi.