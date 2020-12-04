KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül, Ermenek'te devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti - Son Dakika

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül, Ermenek'te devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti

04.12.2020 13:59
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül, Ermenek'te devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenek'teki arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenek'teki arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu.

Ermenek'in üç ayrı ören yerindeki kazı çalışmalarını yakından inceleyen Akgül'e, Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çeçen ve Yüksekokul Sekreteri Ali Dağatan da eşlik etti.

Sbide Antik Kenti ziyareti esnasında kentin doğu kesiminde yeni ortaya çıkarılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sur kalıntılarında incelemelerde bulunan Akgül, projenin bilimsel danışmanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Ercan Aşkın'dan ören yeri ile ilgili bilgi aldı. Aşkın, Akgül'e antik kentin tarihçesi, kalıntıları, arkeolojik potansiyeli ve yapılan kazının içeriği hakkında bilgi verdi. Rektör Akgül, Philadelphia Antik Kenti'nin akropolisi ve nekropolisinde ortaya çıkarılan kalıntıları inceledi.

Philadelphia, Sbide ve Eirenopolis antik kentlerinde devam eden arkeolojik kazıların önemli bilimsel bulgulara yol açmasının beklendiğini ifade eden Akgül, 2020 yılı kazı çalışmaları 7 Aralık tarihinde tamamlanacak olan antik kentlerin Ermenek ve Karaman'ın kültür turizmine katkı sunacağını söyledi.

Akgül, üniversite olarak önümüzdeki süreçte Karaman'ın arkeolojik, etnografik ve tarihi değerlerinin açığa çıkarılması için il merkezi ve ilçelerde daha fazla alanda yapılacak çalışmalara destek vereceklerini kaydederek, "KMÜ, akademik varlığıyla ilimizdeki tüm kültürel değerlerin araştırılması, korunması ve topluma kazandırılması için tüm olanaklarını seferber edecektir." diye konuştu.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Ermenek, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül, Ermenek'te devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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