KMÜ'te Türk sanat müziği konseri - Son Dakika

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) oluşturulan müzik ekibi ilk sanat müziği konserini verdi.

Üniversite bünyesinde Kültür Sanat Topluluğu adıyla oluşturulan müzik ekibi, Şef Mustafa Eser'in başkanlığında sevilen Türk sanat müziği eserlerini salgın koşulları nedeniyle Youtube üzerinden dinleyenlerle buluşturdu.

Konserde "Fikrimin İnce Gülü, Unutma Beni, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın, Aşkın Kanunu, Lale Devri, Boş Çerçeve ve Muhabbet Bağ"ı gibi dillerden düşmeyen sanat eserleri seslendirildi.

Konserin ardından KMÜ Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörü Muhammet Ali Orak, orkestraya teşekkür ederek Şef Mustafa Eser'e plaket takdim etti.