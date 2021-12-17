KMÜ ve Döhler Gıda San. A.Ş arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Döhler Gıda San. A.Ş. arasında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında protokol imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen programda protokol KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve Döhler Fabrika Müdürü Mustafa Topuz tarafından imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Ak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bir projeyi daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgenin ekonomik alt yapısına katkı sunmak için Döhler Gıda San. A.Ş. ile imzalanan protokol sayesinde üniversitenin bilimsel alt yapısı ile firmanın tecrübesini ve sektöre olan katkısını birleştirerek çok güzel işlere imza atacaklarını belirten Ak, bu vesileyle protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol ile üniversite-sanayi kapsamında, Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri İhtisas Üniversitesi olan KMÜ ve Döhler Gıda San. A.Ş arasında altyapı, personel, eğitim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), danışmanlık, proje yürütme, laboratuvar hizmetleri, işbaşı ve staj eğitimi, yenilenebilir enerji kaynakları, biyogaz santralleri ile elma vb. meyve atıklarından ısı, enerji ve organik gübre eldesi, elma tarımı, bakımı, toplanması alanlarında iş birliği kurulması, geliştirilmesi ve yürütülmesi hedefleniyor.

Üç yıl süre ile geçerli olan protokol ile bölgenin ekonomik kalkınmasını en üst düzeye çıkarmak amacıyla KMÜ, firmanın alt yapısını ve gerektiğinde teknik personelini, firma Döhler Gıda ise KMÜ'nün Ar-Ge, bilgi teknolojileri, hizmet içi eğitim desteği, teknik eleman, cihaz ve altyapı kaynaklarını kullanabilecek.

Ayrıca firmanın birimlerinde çalışan lisans eğitimini tamamlamış personel KMÜ'nün kariyer geliştirme programları ile lisansüstü ders ve uygulamalarından yararlanabilecek.

KMÜ bünyesinde kimya, biyoloji, gıda bilimleri ve teknolojileri alanlarında çalışan personel ile eğitim gören öğrenciler ise firmada çalışan, alanında uzman personelden teorik ve uygulama eğitimleri alabilecek. Tüm bunların yanı sıra gıda sektöründe üretimde katma değer sağlayacak, sektörel problemlerin çözümüne yardımcı ve gelişimi hızlandırıcı Ar-Ge çalışmaları her iki paydaş tarafından birlikte yürütülecek.