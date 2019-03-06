Son Dakika Haberleri: Kmü ve İşkur'dan Sanayi ve Ekonomiye Destek Verecek Protokol

Kmü ve İşkur'dan Sanayi ve Ekonomiye Destek Verecek Protokol

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında iki yeni protokole daha imza atıldı.

Kmü ve İşkur'dan Sanayi ve Ekonomiye Destek Verecek Protokol, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında iki yeni protokole daha imza atıldı.

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve İŞKUR İl Müdürü Kenan Ateş'in yanı sıra KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Gökhan Akar yer aldı. İmzalanan protokoller çerçevesinde KMÜ ve İŞKUR tarafından AUTOCAD ve Girişimcilik Eğitim Programları verilecek. AUTOCAD Eğitim Programı ile mühendislik alanında istihdam sağlamak ve sanayileşmedeki teknik eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Girişimcilik Eğitimleri ile ise ilde ve ülke genelinde ekonomiye katkı sağlanması, sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin sayısını arttırılması, işyeri açmak için gerekli analizlerin yapılması ve girişimcilik risklerinin hesaplanması hedefleniyor.

Rektör Akgül, imza töreninin ardından her iki protokolün de hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Karaman İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzalanan protokoller ilimizdeki insan kaynaklarının niteliğinin artırılmasını, istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesini amaçlıyor. Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki süreçte de halkımızın ihtiyaç duyduğu eğitimlerle ilgili girişimleri her düzeyde sürdürmeye devam edecektir" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Karaman, İŞKUR, Güncel
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