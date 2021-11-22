KMÜ ve Karaman Uğur Okulları arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Uğur Okulları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükteki imza törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Uğur Okulları Yöneticisi Şenol Erkan ve KMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Aliye Çınar Köysüren katıldı.

Rektör Ak, protokol sayesinde öğrencilerin gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri analitik düşünme becerileri ile çözebilme ve yeni fikirler ortaya koyabilme yeteneklerini geliştireceklerin ifade ederek, "Öğrencilerimiz ayrıca akademik gelişimlerinin yanı sıra dijitalleşen dünyamızın gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte bireyler olma yolunda büyük bir adım atacaklar. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada yer aldığı STEM Eğitimi kursumuzun hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Protokole göre KMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik haftada 4 saat olmak üzere, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi ve Robotik Kodlama kursu açılmasını öngörülüyor.

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleştirilerek verildiği ve yaşayarak öğrenmenin temel alındığı STEM Eğitimi ile öğrencilerin 21'inci yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

STEM Eğitimi ve Robotik Kodlama Kursu kapsamında Uğur Okullarının ortaokul bölümünde eğitim gören öğrencilere, KMÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan STEM Laboratuvarında 7 hafta boyunca; mühendislik becerileri, deney, gözlem, grup çalışmaları, robotik tasarımlar ve kodlama, modelleme ve ilk örnek (prototip) oluşturma gibi yaparak-yaşayarak öğrenmenin temel alındığı zengin öğretim yöntemleriyle tasarlanan etkinlikler düzenlenecek.