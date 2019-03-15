Kmü'ye İki Yeni Doktora Programı Daha
13 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) iki yeni doktora programı daha açıldı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) iki yeni doktora programı daha açıldı.
Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İktisat doktora programı ile Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı açılması kararlaştırıldı. Yeni açılan doktora programlarıyla birlikte üniversiteye bağlı enstitülerde doktora eğitimi verilen program sayısı 12'ye, toplam lisansüstü program sayısı da 56'ya yükseldi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
, yeni açılan doktora programlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Geçtiğimiz iki yıl zarfında enstitülerimiz bünyesinde yedi ayrı doktora programı açmış, bu yıl içerisinde de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programını gençlerimizle buluşturarak idari bilimlerde uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmuştuk. Yeni açılan İktisat doktora programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programımız yine ihtiyaçlar doğrultusunda açılması için gerekli çalışmaları yaptığımız lisansüstü programlarımız arasında yer almaktadır. Yeni doktora programlarımızın ilimiz, ülkemiz ve insanlık için faydalı çalışmalara kapı aralamasını diliyorum" dedi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:34 Kaynak: İHA
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