Son Dakika Haberleri: KMÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı daha açıldı
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KMÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı daha açıldı

32 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitede 2 yeni yüksek lisans programın daha açıldığını bildirdi.

KMÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı daha açıldı, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitede 2 yeni yüksek lisans programın daha açıldığını bildirdi.

Rektör Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, açılan programlarla birlikte eğitim, öğretim verilen lisansüstü program sayısının 61'e çıktığını belirtti.


Yeni açılan programların öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Akgül, şunları kaydetti:


"Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmak üzere iki yeni yüksek lisans programı daha açtık. Bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda yeni anabilim dalları ve programlar açarak üniversitemizin akademik gelişimini sürdürmeye; bölgemiz ve ülkemizdeki bilimsel çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz."

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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