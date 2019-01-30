Son Dakika Haberleri: Kmü'ye Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı Açılıyor

Kmü'ye Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı Açılıyor

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) yeni kurulan anabilim dalları ve yüksek lisans programları ile akademik gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Kmü'ye Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı Açılıyor, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) yeni kurulan anabilim dalları ve yüksek lisans programları ile akademik gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı kurularak Manevi Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde açılan Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Manevi Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Toplumlar ve bireyler ilerleyen zamanla birlikte yeni bir dönüşüm içine giriyorlar. Bu dönüşüm içinde bazı değerler önemini yitiriyor bazılarının yerini yeni düşünceler alıyor veya bazıları tamamen ortadan kalkabiliyor. Günümüz toplumlarında insanların manevi değerlere daha çok ihtiyaç duyduğu gerçeğinden hareketle onlara akademik anlamda din öğretileri becerisi kazandırmak, ayrıca dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek amacıyla kurulan Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Manevi Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyorum" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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