KMÜ'ye Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu
40 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu. Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulmasıyla birlikte KMÜ'deki mevcut yüksekokullarının sayısı üçe yükselmiş oldu.
Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak Türk dilinin başkenti Karaman'da Türk diline verdiğimiz önemle pek çok çalışma ve proje yürütmekteyiz. Bu alandaki gelişimimizin yanı sıra yabancı dilin de öneminin bilincindeyiz. Bu bilinçten hareketle Yabancı Diller Yüksekokulunu üniversitemiz bünyesine kazandırmış bulunmaktayız. Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere farklı bakış açıları kazandırarak mesleki anlamda evrensel niteliklere sahip olmalarını sağlayacaktır. Türk Dili eğitimine vermiş olduğumuz önemi yabancı diller eğitimine de vererek bu alanda yetiştireceğimiz öğrencilerimizi topluma kazandırma gayretini göstereceğiz. Bu vesileyle Yabancı Diller Yüksekokulunun hayırlara vesile olmasını diliyor, yüksekokulumuzun açılmasına katkıda bulunan başta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
ile emeği geçen kişi ve kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KARAMAN
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