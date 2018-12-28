Son Dakika Haberleri: Kmü'ye Yeni Bir Yüksek Lisans Programı Daha Açıldı

Kmü'ye Yeni Bir Yüksek Lisans Programı Daha Açıldı

45 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir lisansüstü program daha açıldı.

Kmü'ye Yeni Bir Yüksek Lisans Programı Daha Açıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir lisansüstü program daha açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması kararlaştırıldı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan yüksek lisans programının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Geniş bir çalışma alanına sahip olan ve yetişmiş eleman ihtiyacının giderek arttığı bir alan olan 'Yönetim Bilişim Sistemleri' programını üniversitemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her geçen gün daha da geliştiğini düşündüğümüzde bilişime olan ihtiyacın da aynı oranda arttığını görmekteyiz. Bu bakımdan yeni açtığımız yüksek lisans programının bu ihtiyaca dönük faydalı bir program olduğunu söyleyebiliriz. KMÜ olarak ihtiyaç görülen bölüm ve programlar ile bilim camiasına hizmet vermeye ve ülkemize yetişmiş elemanlar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:10 Kaynak: İHA

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