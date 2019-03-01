Son Dakika Haberleri: Kmü'ye Yeni Lisansüstü Programlar

Kmü'ye Yeni Lisansüstü Programlar

7 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) dört yeni yüksek lisans programının açıldığı bildirildi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) dört yeni yüksek lisans programının açıldığı bildirildi.


Üniversite Senatosu'ndan yapılan teklif ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli ve 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezli ve 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılması kararlaştırıldı.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, son gelişmeyle üniversitede lisansüstü eğitim verilen program sayısının 54'e yükseldiğini ifade etti.

Akgül açıklamasında şunlara yer verdi:

"Son iki yıl içinde gençlerimizi idari bilimler alanında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Ortak Tezsiz Yüksek Lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla buluşturmuş, ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programının açılmasını sağlayarak idari bilimlerde uzmanlaşmak isteyenlere önemli akademik fırsatlar sunmuştuk. Yeni açılan lisansüstü programlarımızla ise mezunlarımız ve araştırmacılar için önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi ve üniversitemizin daha fazla bilimsel projeye ön ayak olmasını planlamaktayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:31 Kaynak: AA

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