Knauf, USG Boral'in yüzde 50'sini 1.02 milyar dolara aldı

Alçı bazlı yapı malzemeleri üreticisi Knauf, USG Boral'in yüzde 50 hissesini 1.02 milyar dolar karşılığında satın alarak, eski Boral ve ABD merkezli USG ortak girişimindeki toplam hissesini yüzde 100'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki yılın ortasında tamamlanacak bu anlaşma, Avustralya, Yeni Zelanda, Asya ve Orta Doğu'daki alçı plaka işletmelerini içeriyor ve Knauf'un dünya çapındaki liderliğini perçinliyor" denildi ve eklendi: