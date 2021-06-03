Kosice'den Ukrayna'ya uzanan karayolu yapımı ile ilgili çalışma 2014 yılında kamuoyuna sunulduğunda, inşaatın yakın zamanda başlaması beklenmekteydi. Ancak 70 kilometrelik yolun hiç bir bölümü yapılmamıştır. 250 milyon avro maliyeti olması beklenen proje için önümüzdeki dönemde AB fonlarından finansman sağlanması gündemdedir. Proje için yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği