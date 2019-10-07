KO-MEK 19 bin kişi ile eğitime başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yeni eğitim dönemine adeta rekor kursiyer sayısı ile giriş yaptı. KO-MEK, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine 19 bin kişi ile başladı.

15 YILDA 604 BİN 821 KİŞİ EĞİTİM ALDI

Kocaelililerin, KO-MEK eğitimine olan ilgisi tesadüf değil. Zira, KO-MEK kurslarına katılan binlerce insan aldıkları meslek ve sanat eğitimleriyle hayatlarına farklı bir bakış açışı getirmenin ayrıcalığını yaşıyor. 15 yıllık dilimde, 604 bin 821 kursiyere farklı branşlarda eğitim verildi. Geçtiğimiz eğitim döneminde ise 71 bin 516 kursiyer KO-MEK'ten ücretsiz eğitim aldı.

SAHA ÇALIŞMALARI İLGİYİ ORTAYA KOYMUŞTU

Bilindiği gibi KO-MEK'in 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 16 Eylül Pazartesi günü, 42 kurs merkezinde ve 334 branşta başladı. Eğitim başlamadan önce ise geleneksel olarak branşların tanıtımını yapmak üzere kentin önemli noktalarında saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni eğitim döneminde ilginin fazla olacağı, söz konusu saha çalışmalarında kendini net bir şekilde gösterdi. Tanıtımların yapıldığı stantlar, vatandaşların ilgisi ile dolup taştı. Usta öğreticilerin yaptığı branş tanıtımlarından bilgi alan vatandaşlar vakit geçirmeden, alanda kurulan kiosk bilgisayar aracılığıyla veya online olarak başvuru yapmayı ihmal etmedi.

YOLA YİNE BİNLERLE ÇIKILDI

Saha çalışmalarındaki ilgi ve "bilinen" KO-MEK eğitiminin kalitesi, rakamlara yansımakta gecikmedi. Alınan sonuçların ardından 19 bin kişi ile yeni eğitim dönemi büyük bir heyecanla başladı.

ÇÜNKÜ KALİTE ASLA TESADÜF DEĞİLDİR

KO-MEK 15 yılı aşkın tecrübesi ve kaliteli eğitim anlayışı ile halkın güvenini kazanan bir eğitim kurumu haline geldi. Ücretsiz olması, eğitimde fırsat eşitliğinin önemli bir kanıtı olarak kendini gösterirken, meslek ve sanat branşlarının insan hayatlarına yansıması her zaman olumlu yönde oldu. Meslek branşlarına gelen vatandaşlar iş sahibi ya da kendi işlerinin patronu olurken, sanat branşları da bir yerde rehabilite görevini gördü.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN KALBİ KO-MEK'TE ATIYOR

KO-MEK bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra insana dokunan sosyal projeleri de adeta gönül belediyeciliğinin Kocaeli'nde atan kalbi oldu. KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Hurması bizi biz yapan değerleri adeta taçlandırdı. Söz konusu anlamlı hamleler bu eğitim döneminde de aynı kararlılıkla devam edecek.