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KO-MEK çiftçinin ve üreticinin yanında - Son Dakika

KO-MEK çiftçinin ve üreticinin yanında

09.12.2021 10:36
KO-MEK çiftçinin ve üreticinin yanında

Katma değeri yüksek Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği branşında KO-MEK'in açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), tüm dünyada kendisine olan ilgi her geçen gün artan ve bu sayede mühim bir istihdam alanı haline gelen tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğine önem vermeyi sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde başlatılan desteklemeyle katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun daha da yaygınlaştırılması için KO-MEK'de eğitim konusunda kolları sıvadı.

TARIMA BÜYÜK DESTEK

Geçtiğimiz dönemlerde de açılan kurslar sayesinde yüzlerce vatandaş tıbbı aromatik bitkilerin ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda KO-MEK aracılığıyla eğitim alarak bilgilendirilmişti. Yeni dönemde özellikle Başkan Büyükakın'ın başlattığı seferberlik ile çok sayıda vatandaş yetiştirdiği aromatik bitkileri satarak, aile bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisinin temelini atan Başkanı Büyükakın, 42 dekar alanı kapsayan tesiste su buharı yöntemiyle uçucu yağlar elde edecek olan devasa yatırımın inşaatını başlatmıştı. Kocaeli'nde artık katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilecek ve bu ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak. Çiftçiye daha çok destek olarak yeni hizmetler hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürecek hizmetlere devam ediyor.

TIBBI AROMATİK VE BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSLARI KO-MEK'TE

Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, bitki ve sebzelerin doğallığını kaybettiği günümüzde önemli bir yer edinmeye başladı. Devlet desteği alınması ile birlikte geçim kaynağı haline gelen Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kocaeli'nde vatandaşlardan ilgi görüyor. KO-MEK de bu çerçevede gelen talepleri değerlendirerek yeterli başvurunun oluşturulduğu kurs merkezlerinde eğitimleri açarak vatandaşlar Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu vermeye ara vermeden devam ediyor.

KÖYE GERİ GÖÇ BAŞLADI

Kandıra KO-MEK kurs merkezinde eğitim alan kursiyerler yapılan bu hizmet ve desteklemelerden faydalanabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Birçok kursiyerin eşi ile birlikte katıldığı kursta eğitim alan Rıfat Okan konuşmasında, ''Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu alanda vermiş olduğu desteklemeler bizim için çok güzel oldu. Köyüne dönmek isteyen vatandaşlarımız artık bu proje sayesinde köyünde üretimini yapabilecek'' dedi. Kursa katılan Rıfat ve Huriye Okan çifti ise konuşmasında KO-MEK kurslarının kandıra çiftçisi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

ÖNCE TEORİK EĞİTİM

KO-MEK tarafından verilen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunda ilk önce bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları anlatılıyor. Bu kapsamda kursiyerler, bitkilerin özellikleri, yetiştirilmesi, bakım, hasat, harman ve depolanması ile ilgili bilgiler ediniyor.

PRATİK EĞİTİM ŞART

Teorik bilgiler pratik eğitimle desteleniyor. Bu aşamada, tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkiler tanımlanarak, ekim, bakım ve hasat gibi uygulamalar sahada gösteriliyor. Bitkilerin soğan ve tohum ekimleri konusu da yine pratik uygulamada kursiyerlere aktarılıyor.

KO-MEK SERTİFİKASI DEVLET TEŞVİKİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirmek için KO-MEK sertifikası adeta altın değerinde anlam taşıyor. Tohum yetiştiriciliği alanında ve devletten gerekli teşvikleri almak için KO-MEK sertifikası önemli bir altlık oluşturuyor. Bu nedenle branşa Kocaeli'nin yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş gelerek eğitim alıyor.

TIBBI AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR?

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, gıda, baharat, boya, ilaç, kozmetik ve parfüm olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde tarla ve bahçe tarımından park ve peyzaj düzenlemelerine kadar oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunuyor. Dere otu, maydanoz, lavanta, safran, hardal tıbbi ve aromatik bitkilerden sadece birkaçı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine ek olarak bu bitkilerin dünya pazar sunarak gelir elde etmek mümkün.

KO-MEK çiftçinin ve üreticinin yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KO-MEK çiftçinin ve üreticinin yanında - Son Dakika


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