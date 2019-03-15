İlçe sergilerinin dördüncüsü İzmit'te açıldı. Kursiyerlerin eserlerindeki başarı ve sanatsal kalite görenleri kendine hayran bıraktı. Sergi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK'in bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra, özellikle sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için bir ilaç olduğunu kaydederek, "KO-MEK doğrudan bir tedavi merkezidir" dedi.

BAŞKANIN EVSAHİPLİĞİNDE

İzmit Mevlana Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışta kursiyerleri, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve okul müdürleri yalnız bırakmadı. Açılışa ayrıca çok sayıda İzmitli vatandaş katıldı.

TÜRKÜLER KONUKLAR İÇİN SÖYLENDİ

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli türkülerini seslendirdi. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken, KO-MEK İşaret Dili kursiyerleri Milli Marşımızı işaret dili ile çevirdi.

KO-MEK KANSERE İLAÇ OLDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı İzmit Mevlana Kurs Merkezi Mefruşat kursiyeri Füsun Akıncı yaptı. Akıncı konuşmasında yakalandığı kanser hastalığını ve bu süreçte KO-MEK'in hayatına kattığı olumlu yanları anlattı.

BURASI BAMBAŞKA BİR YER

"Burası bambaşka bir yer" diyen Füsun hanım, "Burada dertlerimi sıkıntılarımı geride bırakıyorum. Aynı zamanda üretiyorum ve üretmekten çok mutluyum. Ayrıca bir aile ortamı içindeyiz. KO-MEK'le daha önce tanışabilseydim belki daha huzurlu bir hayatım olacaktı. Bize bu fırsatı veren Başkan Karaosmanoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

KURSİYERİ YANINA ÇAĞIRDI

Başkan Karaosmanoğlu da konuşmasına KO-MEK kursiyeri Füsun Akıncı'nın sözlerine değinerek başladı. Füsun hanımı yanına davet eden Başkan Karaosmanoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. "Hepimizin amacı hayatımızı mutlu ve sağlıklı yaşamaktır" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "En büyük zenginliğimiz, Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi, sıhhattir. Sadece beden değil ruh sağlığı da önemlidir. Umut ve inanç yoksa vücut da zamanla kendini kaybeder" dedi.

KO-MEK ZORA DÜŞEN İNSANLARIMIZ İÇİN BİR İLAÇ

KO-MEK'in bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra, sağlık konusunda zor duruma düşen insanlar için bir ilaç olduğunu kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, bunu KO-MEK kurs merkezlerini ziyaretleri sırasında yakından gördüğünü anlattı. "Hepimizin bir hedefi olmalı" diyen Başkan Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyeri Füsun Akıncı'yı örnek göstererek, "Bakın, Allah yüce kitapta buyuruyor ki, "Allah'tan asla umudunuzu yitirmeyin" İşte Füsun hanım da umudunu yitirmedi. Arayışa girdi. İnternetten KO-MEK'i öğrendi, kaydını yaptırdı ve hayatını olumlu yönde değiştirdi" dedi.

15 YILDA KO-MEK'İ GÜÇLENDİRDİK

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında KO-MEK'in bir Halk Üniversitesi olduğuna vurgu yaptı. 15 yıl içinde KO-MEK'i güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi laf üretmedik. Siyaseti sen ben kavgasına düşürmedik. Ben her zaman işime baktım. Siz de gereğini yaptınız. Hiç seçim derdi yapmadık. Ben vatandaşıma güvendim onlarda bize güvendi Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.

KO-MEK BOHÇASINA BAŞKANDAN ÖVGÜ

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun elinden kısa süre sonra evlenecek olan KO-MEK kursiyerine verildi. KO-MEK Bohçasının son derece anlamlı bir gelenek haline geldiğini anlatan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Kursiyerler aralarından evlenecek olan kardeşlerine kendi el emeği göz nuru ürünlerinden hazırladıkları bir bohça vererek çeyizine katkı sunuyorlar. İmece usulü, gönülden gelen bu paylaşım çok anlamlı. Ben kızımıza Allahtan mutluluklar diliyorum. Evleneceği zaman, Başkan olarak, nikahını kıyamayacağım ama çağırırsa nikahında şahitlik yaparım" dedi. KO-MEK İzmit Kurs Merkezi usta öğreticileri de kendi yaptıkları çiniden bir kahve fincanını Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye etti.

GÖNÜL'DEN VERİLEN KO-MEK SÖZÜ

Sergi açılışı protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Kurdeleyi kesmeden önce AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül'den anlamlı bir söz geldi. Gönül, KO-MEK kursiyerlerini emekleri için kutladıktan sonra, "Kadınlar yeter ki üretsin. Ben de bu güzel KO-MEK ürünlerinin internetten satışına söz veriyorum" dedi.

KURSİYERLERİ VE USTA ÖĞRETİCİLERİ KUTLADI

Kurdele kesimiyle KO-MEK İzmit İlçe Sergisi halkın beğenisine açıldı. Ardından Başkan Karaosmanoğlu, sergi alanına girerek kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan eserleri tek tek inceledi. Kursiyerleri ve onları yetiştiren usta öğreticileri kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, başarılarının devamını diledi.