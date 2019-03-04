Ko-Mek Eserlerini Tanıtıyor

MEK 15'inci Yıl İlçe Sergileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşla buluşturacakKocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim - Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Salı günü başlıyor.

KO-MEK 15'inci Yıl İlçe Sergileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşla buluşturacak



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim - Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Salı günü başlıyor. İlk sergi açılışını Gölcük'te bulunan KO-MEK Kurs Merkezleri gerçekleştirecek. Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan sergi açılışı, müzik dinletisi ile başlayacak.



KO-MEK' te eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan eserler Gölcük halkının beğenisine sunulacak. Sergide, Değirmendere, Gölcük ve İpekyolu Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, onlarca branştaki yüzlerce eseri yer alacak. - KOCAELİ

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