Son Dakika Haberleri: Ko-Mek Eserlerini Tanıtıyor

Ko-Mek Eserlerini Tanıtıyor

55 dakika önce

MEK 15'inci Yıl İlçe Sergileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşla buluşturacakKocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim - Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Salı günü başlıyor.

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KO-MEK 15'inci Yıl İlçe Sergileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşla buluşturacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim - Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Salı günü başlıyor. İlk sergi açılışını Gölcük'te bulunan KO-MEK Kurs Merkezleri gerçekleştirecek. Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan sergi açılışı, müzik dinletisi ile başlayacak.

KO-MEK' te eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan eserler Gölcük halkının beğenisine sunulacak. Sergide, Değirmendere, Gölcük ve İpekyolu Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, onlarca branştaki yüzlerce eseri yer alacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, Güncel
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