KO-MEK ilçe sergileri başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KO-MEK ilçe sergileri başlıyor - Son Dakika

KO-MEK ilçe sergileri başlıyor

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 10 Mart Salı günü başlıyor.

KO-MEK ilçe sergileri başlıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 10 Mart Salı günü başlıyor.


KO-MEK 16. yıl ilçe sergileri bu yıl "Aile" teması ile vatandaşların beğenisine sunulacak. Aile temalı ilçe sergileri, Kartepe ilçe sergisi ile başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan sergi 14.30'da açılacak. KO-MEK 16. yıl ilçe sergileri 16 Nisan Perşembe günü Gebze ilçe sergisi ile sona erecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu yıl 16. Eğitim yılını kutluyor. Eğitim hayatına 16 yıl önce 8 kurs merkezi ile başlayan KO-MEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısını arttırdı. KO-MEK halen 42 kurs merkezinde ve 12 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.


Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK, 16 yıl içinde 662 bin 565 kursiyere 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 54 bin 939 vatandaşa 200 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.


Sanat eğitiminin yanındaki meslek branşları ise ülke istihdamına can verdi. Bu kurslardan yetişen çok sayıda vatandaş iş buldu ya da kendi iş yerini açtı. KO-MEK, Gazaltı Kaynakçılığı, Doğal Gaz İç Tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, Servis Elemanlığı ve Havuz Suyu Operatörlüğü gibi çok farklı branşta istihdama yönelik kurslar açtı. Bunun yanı sıra, KOSGEB ve İşkur ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile de girişimcilere umut oldu.


Sanat branşlarında eğitimlere katılan vatandaşlar ise bir aile sıcaklığı içinde hayatlarına farklı bir bakış açısı getirdi. Hastalığını, derdini, bu kurslarda unutarak çok sayıda vatandaş KO-MEK Ailesi ile hayata yeniden bağlandı.


KO-MEK eğitimin yanı sıra hayata geçirdiği projeleriyle bizi biz yapan değerlere katkı sundu. KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası, KO-MEK Hurması adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekatını verdikleri anlamlı projeler gönüllere taht kurdu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde
Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KO-MEK ilçe sergileri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]