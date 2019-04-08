''KO-MEK İlçe Sergileri'' Kaldığı Yerden Devam Ediyor
1 saat önce
Karamürsel İlçe Sergisi, 9 Nisan Salı (yarın) günü saat 14.30'da Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle açılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK)'nda eğitim alan kursiyerlerin bir yıllık emeklerinden oluşan ilçe sergileri kaldığı yerden devam ediyor. Sergiler, Karamürsel KO-MEK İlçe Sergisi ile sürecek. Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan sergi için 9 Nisan Salı(yarın) günü saat 14.30'da tören yapılacak. Tören öncesinde konuklar için KO-MEK Usta Öğreticileri tarafından ''Kocaeli Türküleri'' seslendirilecek.
ESERLER HALKLA BULUŞACAK
12 ilçede 42 Kurs Merkezi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdüren KO-MEK'te eğitim alan kursiyerlerin bir yıllık emeğinden oluşan eserler ilçe sergilerinde gösterilmeye devam diyor. Karamürsel halkının beğenisine sunulacak onlarca branştaki yüzlerce eser,sergide yer alacak. ''KO-MEK 15. Yıl İlçe Sergileri'' 3 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
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