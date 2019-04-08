Son Dakika Haberleri: ''KO-MEK İlçe Sergileri'' Kaldığı Yerden Devam Ediyor

''KO-MEK İlçe Sergileri'' Kaldığı Yerden Devam Ediyor

1 saat önce

Karamürsel İlçe Sergisi, 9 Nisan Salı (yarın) günü saat 14.30'da Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle açılacak.

''KO-MEK İlçe Sergileri'' Kaldığı Yerden Devam Ediyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK)'nda eğitim alan kursiyerlerin bir yıllık emeklerinden oluşan ilçe sergileri kaldığı yerden devam ediyor. Sergiler, Karamürsel KO-MEK İlçe Sergisi ile sürecek. Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan sergi için 9 Nisan Salı(yarın) günü saat 14.30'da tören yapılacak. Tören öncesinde konuklar için KO-MEK Usta Öğreticileri tarafından ''Kocaeli Türküleri'' seslendirilecek.

ESERLER HALKLA BULUŞACAK

12 ilçede 42 Kurs Merkezi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdüren KO-MEK'te eğitim alan kursiyerlerin bir yıllık emeğinden oluşan eserler ilçe sergilerinde gösterilmeye devam diyor. Karamürsel halkının beğenisine sunulacak onlarca branştaki yüzlerce eser,sergide yer alacak. ''KO-MEK 15. Yıl İlçe Sergileri'' 3 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:03 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Gündemine Oturan Palu Ailesi Hakim Karşısına Çıkıyor TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:54:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ''KO-MEK İlçe Sergileri'' Kaldığı Yerden Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]