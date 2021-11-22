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KO-MEK ile nokta nokta büyüyen eserler - Son Dakika

KO-MEK ile nokta nokta büyüyen eserler

22.11.2021 10:23
KO-MEK ile nokta nokta büyüyen eserler

KO-MEK kursiyeri Metin Meydanlı, nokta tekniği hayata geçirdiği eserleri ve kurslarda kendisini nasıl geliştirdiğini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) verdiği eğitimler ile birçok kursiyeri hayallerine kavuşturuyor. 354 farklı branşta kursiyerlerine eğitim veren KO-MEK, birçok kursiyerin imkânsızı başarmasına tanıklık ediyor. Nokta tekniği resim ile gençlik yıllarında İstanbul'da gittiği bir sergide tanışan KO-MEK Gölcük resim branşı kursiyeri Metin Meydanlı, sergiyi gezerken gördüğü nokta tekniği ile yapılmış olan bir resimden çok etkilenerek bu alana karşı merakı başladı. Nokta tekniği ile yapılan resimden etkilenen Metin Meydanlı daha sonra bu tür çalışmalar hakkında geniş çaplı araştırmalar yaparak resim yapmaya başladı.

İLK RESMİMİ AĞACA YAPTIM

Resim yapmaya çocukluk yıllarından beri meraklı olduğunu ifade eden Metin Meydanlı. Çocukken ilk resmini ağaca yapan daha sonra gençlik yıllarında başladığı nokta ile resim yapma sanatına uzun yıllar boyunca devam eden Metin Meydanlı bu süre zarfında birçok eser meydana getirdi. Resimlerini satmaya kıyamadığını ifade eden Meydanlı, ''Bunlar benim el emeğim göz nurum gören herkes resimlerden istiyor ama ben kimseye vermek istemiyorum'' diyor.

NOKTA İLE RESİM YAPMAK SABIR İŞİ

Nokta ile yaptığı resmin kendisinde birçok anısı olduğunu ifade eden Meydanlı, ''Nokta ile resim yapmak gerçekten sabır ve zaman gerektiren bir sanat, her noktanın bir anlamı ve bir yeri var'' ifadesini kullanıyor. İnşaat teknikerliği yaptıktan sonra emekli olduğunu belirten Meydanlı, ''Emeklilik hayatımda KO-MEK ile tanıştım. Burada resim kursuna yazılarak çalışmalarımı daha iyi ortamda yapma fırsatı buldum'' sözleriyle duygularını anlatıyor.

KO-MEK İLE KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM

Meydanlı, KO-MEK'in kendisi için önemini şu sözlerle dile getiriyor; ''KO-MEK sayesinde kuru boya, karakalem ve rapido kalem ile de resimler yaparak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Şimdilik eserlerimi satmaya bile kıyamıyorum ama torunlarım ben ölünce umarım kıymetlerini bilirler. Şimdiye kadar hiçbir eserime başlayıp da yarım bırakmadım. Ömrüm yettiğince de KO-MEK'te resimlerimi yapmayı sürdüreceğim.''

NOKTA RESİM SANATI NEDİR?

Herhangi bir yüzey için doğru yerden başlamak suretiyle sayıları attığı sürece, istenilen görselin ortaya çıkması nokta çalışması olarak bilinir. Oldukça meşakkatli ve sabır isteyen bu sanatta dikkat ve beceride çok önemli. Ancak ne kadar zor olursa olsun tamamen akışın büyüsüyle yapılan bu resimler hayal gücünü ve estetik duyguları fazlasıyla harekete geçiriyor. Nokta tek başına durgunluğu anlatırken sayılarının çoğalması ile beraber nokta çalışması üzerinden dinamikliği ile ritim ile kargaşaya dönüşür. Bu doğrultuda bir noktadan yanına başka bir noktaya geldiği zaman kompozisyon etkisi ortaya çıkar. Nokta çalışması dikkatli şekilde ve aşamalı olarak ele alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

PEKİ, NASIL YAPILIR?

Öncelikle çizilmek istenen şekil çıktı olarak kâğıda fotokopi şeklinde alınır. Ardından kâğıdı cama yapıştırmak suretiyle ışık gelmesi sağlanır. Daha sonra üzerine boş bir kâğıt yapıştırmak suretiyle, en kalın olan kısımlar noktalar halinde işaret vermeye başlanır. Resmin koyuluğuna ya da açıklığına bağlı olarak noktaların sıklığı buna göre belirlenir. Resimdeki her bölüm bu şekilde farklı tonlar üzerinden noktalar halinde boş kâğıda aktarılır.

NEREDEN BAŞLANMALI?

Nokta çalışmasına nereden başlanacağı en önemli hususlardan biridir. Özellikle herhangi bir resim ya da bir görsel üzerinden noktalama yapıldığı zaman, koyu bölümlerden başlamak en doğrusudur. Böylece kaba şekilde resim açık olarak ortaya çıkar. Daha sonra diğer bölümlerine noktalama biçiminde dikkatle ele alınır. Böylece yavaş yavaş resim noktalama ile beraber ortaya çıkar. Zaman içerisinde ise bu işlem aşamalı olarak yapıldığında, daha iyi hale gelmek mümkündür. Bu sebepten dolayı sürekli olarak çalışma yapılmalı ve farklı resimler üzerinden nokta çalışması gerçekleşmelidir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KO-MEK ile nokta nokta büyüyen eserler - Son Dakika


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