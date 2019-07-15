Son Dakika Haberleri: KO-MEK insanları iş sahibi yapmaya devam ediyor
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KO-MEK insanları iş sahibi yapmaya devam ediyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK)'te eğitim alan öğrenciler kendilerine iş yeri açmaya devam ediyor.

KO-MEK insanları iş sahibi yapmaya devam ediyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK)'te eğitim alan öğrenciler kendilerine iş yeri açmaya devam ediyor.

KO-MEK Patronlar Kervanı'na geçtiğimiz günlerde yine bir kursiyer katıldı. KO-MEK'te iki yıl boyunca Cilt Bakımı ve Kuaförlük branşında eğitim alan Hülya Özcan, hayalini gerçekleştirerek, kendi iş yerini açtı. Özcan, KO-MEK ile tanışmasının reklam panoları vasıtasıyla olduğunu söyledi. Cilt Bakımı ve Kuaförlük alanında kendini geliştirmek isteyen Hülya Özcan, KO-MEK'te bu branşta kurslar olduğunu öğrendikten sonra hemen kaydını yaptırdı. İki yıl boyunca aralıksız olarak KO-MEK Cilt Bakımı ve Kuaförlük branşına devam eden Özcan, bununla da yetinmeyerek yine KO-MEK'in İşkur ve KOSGEB ile yürüttüğü Girişimcilik Kurslarına katıldı ve sertifika almaya hak kazandı.

Özellikle evde oturan hanımlara seslenen Özcan, "KO-MEK, bir bayanın kendini geliştirmesi adına çok önemli bir kapı. İnsan, isterse her şeyi başarabiliyor. Kadınlar evde oturmasınlar, kendilerini geliştirsinler. Bence herkes gitmeli ve bir şeyler öğrenmeli, çaba sarf etmeli. İnsan eğer isterse her şeyi başarabiliyor. Buna en güzel örneklerden biri de benim" diye belirtti.

Aldığı eğitimler doğrultusunda Hülya Özcan, geçtiğimiz ay, Çenedağ Mah. Çeşme Sok. N 2-2 Derince adresinde kendi adını taşıyan Güzellik Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Özcan'ı bu mutlu gününde KO-MEK Ailesi de yalnız bırakmadı. KO-mek'te eğitim veren eğiticiler ve kurs arkadaşları açılışa katılarak Hülya Özcan'ın mutluluğuna ortak oldu ve hayırlı olsun dileklerini iletti. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cilt Bakımı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
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