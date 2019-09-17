KO-MEK Kariyer Akademisi'nde dersler başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının önemli eğitim projeleri arasında yer alan Kariyer Akademisi, yeni dönemde derslerine devam edecek.



Kariyer Akademisi'nin ilk semineri 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Kariyer Akademisi, eğitim ve gelişime katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Kariyer Akademisi'nden geçtiğimiz yıl 532 vatandaş ücretsiz olarak eğitim aldı.



Eğitim ve kişisel gelişime katkı sunan dersler



Kariyer Akademisi, geçtiğimiz dönem, KO-MEK'in gerçekleştirdiği önemli eğitim projelerinden biri olarak öne çıktı. 2019 Mart ayında, "Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili" konulu ilk dersle yola çıkan Kariyer Akademi'de ayrıca, "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik, Güzel Konuşma ve Hitabet, İlk Yardım, Ramazan ve Oruç, Sokak Fotoğrafçılığı, Toplantı Yönetimi ve Organizasyon" dersleri işlendi.



Önemli isimlerle buluşma fırsatı



Kariyer Akademisi geçtiğimiz yıl birbirinden önemli seminerleriyle dikkat çekti.



Etkili İletişimden, ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimler katılımcıların kariyer planlamalarına katkı sundu. Kariyer Akademisi bu kapsamda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sokak fotoğraf sanatçılarından biri olan Mustafa Seven'i fotoğraf alanında kariyer yapmak isteyen katılımcılarla buluşturdu. Katılımcılar bu sayede profesyonel bir fotoğraf sanatçısına sorularını sorma imkanı yakaladı. Seven, özellikle teknik konusunda adeta altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sanatçı, genel prensipleri anlatarak, mekan ve çerçeve prensipleri ile ilgili orantılar hakkında detaylı bilgi sundu.



532 vatandaş Kariyer Akademi'den yararlandı



Geçtiğimiz dönem Kariyer Akademisi'nin derslerinden 532 vatandaş yararlandı ve kendilerine katılım belgeleri verildi. Eğitim projesinin yoğun istek görmesi nedeniyle, Kariyer Akademisi'nin bu yıl da devam ettirilmesi kararı alındı.



Eylül ve ekim ayı seminer programı



Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Akademisi seminerlerinin Eylül ve Ekim aylarındaki ders çizelgesi belli oldu. Buna göre ilk seminer 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İlk seminerde "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik" konusu işlenecek. - KOCAELİ