Ko-Mek Kursiyerine Kına Geceli Veda

MEK kursiyerleri, İzmir'e gelin giden Melike için kına gecesi düzenledi.

MEK kursiyerleri, İzmir'e gelin giden Melike için kına gecesi düzenledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları büyük ve güçlü bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kursiyerler, İzmir'e gelin giden KO-MEK kursiyeri Melike Altun için sürpriz bir kına gecesi düzenledi. Bindallı giyen ve eline kınası yakılan genç kursiyer, türküler eşliğinde renklenen sürpriz karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.



KO-MEK'in hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Melike Altun, kendisi için hazırlanan kına gecesinin hayatının en güzel anılarından biri olacağını söyledi. Evlenerek İzmir'e gideceğini ancak KO-MEK'i asla unutmayacağını belirten Melike, "KO-MEK'te pasta çırağı branşında eğitim aldım. Burada çok güzel şeyler öğrendim. Eğitimin yanı sıra üzüntüyü, sevinci paylaşmayı, birine yardım etmenin sevincini yaşadım. Şimdi giderken, tüm bu güzellikleri de yanımda götürüyorum. Ama Kocaeli'ne geldiğimde mutlaka KO-MEK'i, usta öğreticilerimi ve arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. KO-MEK'i asla unutmayacağım" dedi.



Melike kendisi için düzenlenen kına gecesi için usta öğreticileri ve arkadaşlarına teşekkür etti. KO-MEK kursiyerleri de İzmir'e gelin verdikleri arkadaşları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek kendisine mutluluklar diledi. - KOCAELİ

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