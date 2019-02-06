Ko-Mek Mutfağı Çölyaklara Kapılarını Açtı

Çölyak'a KO-MEK desteği Glutensiz Yaşam Derneği üyeleri, KO-MEK Mutfağında, diyetlerine uygun yemekler yapmayı öğrendi.

GULUTENSİZ ŞEF'TEN ÖNEMLİ TARİFLER

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Glutensiz Yaşam Derneği üyeleri, KO-MEK Şekepınar Kurs Merkezi'ndeki KO-MEK Mutfağında buluştu. Çölyaklara burada, Türkiye'nin ilk glütensiz şefi olan Süleyman Eğnin tarafından glütensiz mutfak eğitimi verildi. Eğitim kapsamında Çölyak hastaları kendileri için gulutensiz yemek hazırlamayı öğrenirken, yine kendileri gibi olan çölyaklarayemek eğitimi verebilme şansına sahip oldu.

AMACIMIZ FAKINDALIK YARATMAK

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, dernek olarak çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak çabasında olduklarını söyledi. Çölyak hastalığının, bazı besin maddelerinde bulunan glutene karşı bağışıklık sisteminde oluşan tepkiyle ince bağırsaklarda hasar meydana gelmesiyle oluştuğunu hatırlatan Otlu, "Yaşam boyu devam eden tek gıda alerjisi olan çölyak, genellikle kalıtsal olarak ortaya çıkıyor; tedavi edilmediği ve özenli davranılmadığı takdirde de hayatı olumsuz etkiliyor" dedi.

DERNEK BAŞKANINDAN KO-MEK'E TEŞEKKÜR

Gulensiz Mutfak Projesi ile glutensiz yemekler hazırlanması için çalışma başlattıklarını anlatan Otlu, söz konusu çalışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının destek verdiğini söyledi. Eğitim için KO-MEK Mutfağının kendilerine açıldığını ifade eden Emine Otlu, "Bu duyarlı davranış için derneğimiz adına KO-MEK Ailesine teşekkür ediyoruz. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından gelen Çölyaklar bu mutfakta kendilerine uygun yemekleri yapmayı öğrendi" şeklinde konuştu.

ÖRNEK OLMALI

Eğitim almak üzere Sivas'tan Kocaeli'ne gelen Tülay Yıldırım ise kendilerine KO-MEK Mutfağının kapılarını açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve yetkililerine teşekkür etti. Yıldırım, "KO-MEK Mutfağında glutensiz yemeklerimizi yapmayı öğrendik. Bu bizim için son derece önemli bir destek oldu. Bu duyarlılığın tüm yerel yönetimlere yansımasını diliyoruz" şeklinde konuştu.