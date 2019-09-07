Son Dakika Haberleri: KO-MEK, sahaya Gebze'den giriş yaptı
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KO-MEK, sahaya Gebze'den giriş yaptı

1 saat önce

Kent merkezinde kurulan stantta vatandaşlara KO-MEK branşları tanıtıldı.

KO-MEK, sahaya Gebze'den giriş yaptı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, yeni eğitim dönemine sayılı günler kala, vatandaşlara KO-MEK branşlarını tanıtıyor. Saha çalışması adı altında yapılan tanıtımlar Gebze ilçesinden başladı. Vatandaşlar, stanttaki Kiosk Bilgisayar aracılığıyla da, KO-MEK branşlarına online başvuru yapma imkanı buldu.

GEBZELİLERDEN YOĞUN İLGİ

Gebze Kent Meydanı'nda gerçekleşen KO-MEK branş tanıtımı, yoğu ilgi gördü. Vatandaşlara burada bulunan KO-MEK usta öğreticileri tarafında broşürler verilerek, branşlarla ilgili detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Tanıtım sırasında, KO-MEK'in yeni eğitim dönemine 16 Eylül de başlayacağı duyuruldu. Yeni dönemde, 42 kurs merkezinde ve yine birbirinden farklı branşlarla devam edileceği kaydedilerek, isteyen herkesin bu kurslardan ücretsiz yararlanabileceğinin altı çizildi.

KİOSK BİLGİSAYARDAN ONLİNE BAŞVURU İMKÂNI

KO-MEK tanıtımlarda vatandaşlara kolaylık olması nedeniyle standa bir Kiosk Bilgisayar yerleştirildi. Bu sayede vatandaşlar KO-MEK internet sitesine girerek, seçtikleri branşa online başvuru yapma imkanı buldu.

NEY VE BENDİR DİNLETİSİ TANITIMA ANLAM KATTI

Tanıtım standında, KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri tarafından ney ve bendir dinletisi gerçekleştirildi. Taş Boyama Usta öğreticileri ise taş boyadı ve bu branşla ilgilenen vatandaşlara bilgi aktardı. Standa aileleriyle gelen çocuklar için ise çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aileler, branşlarla ile ilgili bilgi alırken, KO-MEK Usta öğreticileri çocuklarla yakından ilgilenerek onların yüzlerini boyadı ve mini oyunlar oynadı.

Bilgisayar, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
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