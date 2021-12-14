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KO-MEK sayesinde iş sahibi oldu - Son Dakika

KO-MEK sayesinde iş sahibi oldu

14.12.2021 10:08
KO-MEK sayesinde iş sahibi oldu

KO-MEK açtığı meslek ve sanat eğitimi kursları ile milli istihdama katkı vermeye devam ediyor.

Binlerce vatandaşımıza meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), istihdama yönelik açtığı kurslar ile nitelikli elaman yetiştirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almalarının kararlaştırılmasının ardından gelen isteklere kayıtsız kalmayan KO-MEK, yeterli sayının oluşturulduğu kurs merkezlerinde sınıflar oluşturarak eğitim veriyor. Havuz suyu operatörlüğüne ilginin oldukça yoğun olduğu KO-MEK'te şimdiye kadar 337 vatandaşa eğitim verilerek sertifika almaları sağlandı.

HAVUZ SUYU OPERATÖRLERİ NELER ÖĞRENİR?

KO-MEK Havuz Suyu Operatörlüğü Usta Öğreticileri tarafından verilen eğitimlerde bir havuz suyu operatörünün bilmesi gereken havuzun mekanik,elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hakim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işlerinin gerçekleştirilmesi ustalıkla öğretiliyor. Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Programının İçeriği ise havuz güvenlik önlemleri, yüzme havuzunda ve çevresinde alınması gereken güvenlik önlemleri, kimyasal kullanımıyla ve depolanmasıyla ilgili tedbirler, elektrik tesisatı ile ilgili tedbirler, yapısal özellikle ilgili tedbirler, yüzme havuzu ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması, havuz çevresi hijyeni, ortak kullanım alanı hijyeni, havuz kenarlarında uyarı levhalarının olması ve acil durumlar için telefon bulundurulması, havuz derinliği uyarısı, havuz kullanıcıları için kurallar, kimyasal parametrelerin ilanı, İlk yardım malzemeleri, yüzme havuzu çanağının temizliği, taşma kanallarının temizliği, denge deposunun temizliği, ayak havuzların temizliği, filtre temizliği, pompa ön filtresi temizliği, kış bakımı ve İşletme defteri kullanımı gibi hayati önem taşıyan konulardır.

KO-MEK EN İYİ USTALARI YETİŞTİRİYOR

Havuz Suyu Operatörlüğü kursu sertifika programlarında meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alırlar.

EMİRHAN KOÇ: KO-MEK SAYESİNDE İŞ SAHIBI OLDUM

KO-MEK in verdiği bu kurslar kimini iş sahibi yaparken kimi girişimciye de kendi işini kurma imkanı sağlıyor. Bu anlamda KO-MEK Havuz Suyu Operatörlüğü kursunu tamamlayan Emirhan Koç, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sürekli işçi alımı sınavında başarılı olarak Dilovası Kapalı Yüzme Havuzunda havuz suyu operatörü olarak işe başladı. KO-MEK'te aldığı eğitim sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden Koç, ''KO-MEK bana ve arkadaşlarıma çok şey kattı. Ben lise mezunuyum çalışmak için birçok yere başvurdum. KO-MEK'te böyle bir eğitim olduğunu duyunca hemen yazıldım. Eğitimler sonunda sertifikamı alarak daha nitelikli en azından ne istediğini bilen biri olarak iş aramaya başladım. Geçtiğimiz dönem Gençlik Spor İl Müdürlüğünün açmış olduğu sınavdan başarılı olarak işime başladım. Ben öncelikle bana eğitim veren KO-MEK'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum'' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Kocaeli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KO-MEK sayesinde iş sahibi oldu - Son Dakika


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