Son Dakika Haberleri: KO-MEK'te 15. Yıl Heyecanı

KO-MEK'te 15. Yıl Heyecanı

58 dakika önce

Kentin Halk Üniversitesi, kuruluşunun 15. Yılı münasebetiyle kapsamlı bir program hazırladı.

KO-MEK'te 15. Yıl Heyecanı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 15. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 7 Ocak Pazartesi günü bir program düzenleyecek. SDKM Büyük Sahne'de 19.00'de başlayacak olan programda; farklı hayat hikâyeleri ve başarılarıyla KO-MEK'e damga vuran kursiyerler, KO-MEK En'leri başlığında açıklanacak.

KUTLAMA PROGRAMI

Program öncesinde 18.00'de, konuklar için üst fuaye alanında bir kokteyl verilecek ve yine bu bölümde KO-MEK Ney Grubu Canlı Performansı ile konukları selamlayacak. Ney Grubunun ardından KO-MEK Müzik Grubu Usta Öğreticilerinden "Kocaeli ve Anadolu Türküleri" Dinletisi gerçekleştirilecek. Ayrıca yine program öncesinde SDKM'nin alt katında bulunan fuaye alanında filografi, naht, ebru, çini, hat, tezhip, ahşap oyma, model gemi, Hereke halısı, Kandıra bezi ve Kocaeli hediyelik ürünlerinin bulunduğu sergi alanı oluşturulacak. KO-MEK, 15. Yılını kutlayacağı bu anlamlı geceye tüm Kocaeli halkını da davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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