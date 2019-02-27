Ko-Mek'te Kursiyerken Bile İş Bulursun

İstihdam kurslarını bitirerek ellerindeki KO-MEK sertifikasıyla iş sahibi olanların yanı sıra halen kursiyer olan vatandaşlar da ekmek parası kazanabiliyor. Bu duruma en güzel örnek ise KO-MEK Kuaförlük branşından geldi. Kuaför branşında eğitimlerine devam eden üç hanım, girdikleri kuaför dükkânında harçlıklarını çıkartmanın ve eğitimlerinde pratik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

BİR MESLEĞİM VAR DİYEBİLMEK

Deniz Dilber, Ezgi Güzel ve Kübra Arslan, yaklaşık üç yıldır KO-MEK Körfez Kurs Merkezi'ndeki Kuaförlük Branşında eğitim alıyor. Evlilik sebebiyle Kocaeli'ne yerleşen Deniz Dilber, KO-MEK sayesinde kendisinde olan kuaförlük yeteneğinin geliştiğini söyledi. KO-MEK'te kuaförlük mesleği konusunda son derece iyi bir eğitim verildiğini kaydeden Deniz Hanım, "Gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum. Bu sayede ileride bir mesleğim var diyebileceğim" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİ KO-MEK İLE GERÇEKLEŞTİ

Ezgi Güzel de çocukluğundan bu yana kuaför olmak istediğini anlattı. Çocukluk hayaline KO-MEK ile yaklaştığını kaydeden Güzel, "KO-MEK'te kuaförlük branşı olduğunu duyduğumda hemen kayıt oldum. Üç yıldır bu kursta eğitim alıyorum. Buradaki eğitimin bana büyük faydası oldu. Kalfalık sınavlarına KO-MEK'te hazırlanıyorum" diye konuştu.

HOBİDEN MESLEĞE

Kuaförlük branşına hobi olarak başlayan Kübra Arslan ise bu hobinin artık kendisi için meslek sahibi olmak yönünde geliştiğini anlattı. Kısa bir süre önce kalfalık sınavına girdiğini ifade eden Arslan, "Kalfalık sınavını geçersem bu defa ustalık sınavı için yine KO-MEK'te eğitim almaya devam edeceğim. Buradaki ortam son derece güzel. Hocalarımız, arkadaşlarımızla bir aile ortamı içindeyiz. Bir yandan da meslek öğreniyoruz" dedi.

GELİN BİZDE BAŞLAYIN

Öte yandan KO-MEK kursiyerlerinin derslerindeki başarısı ve yeteneği çevredeki kuaför dükkanlarının da ilgisini çekti. Her üç kursiyer de kısa bir süre önce kurs merkezinin yanındaki bir kuaförlük işletmesinden iş teklifi aldı. Kursiyerken iş bulma imkanına sahip olan üç kursiyer mutluluklarını KO-MEK Ailesi ile paylaştı. Son derece mutlu olduklarını anlatan kursiyerler, "Bize emekle meslek öğreten KO-MEK bir yandan da iş bulmamıza vesile oldu. Kursiyerken iş bulabileceğimizi düşünmüyorduk. Ama KO-MEK sayesinde hem iş bulduk hem de mesleğimizde pratik yapma şansı yakaladık. Bu imkan için KO-MEK'e teşekkür ediyoruz" dedi.