Ko-Mek'ten 10 Bin Bez Torbalı Destek
2 saat önce
Naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasına destek veren KO-MEK. 12 İlçe sergisinde vatandaşlara dağıtmak için 10 bin bez torba dikti.
Çevreye büyük zararlar veren plastik poşetlerin kullanımının sınırlandırılması amacıyla başlatılan bez torba kampanyasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları destek vermeye devam ediyor. Yasanın geçmesiyle birlikte ülke çapında başlatılan naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasına tüm kurs merkezlerinde dikilen bez torbalarla destek veren KO-MEK bu kez 10 bin bez torba dikerek vatandaşlara dağıtmaya hazırlanıyor
24 KURS MERKEZİNDE 92 USTA ÖĞRETİCİ HAZIRLADI
1 Ocak'tan itibaren yasanın değişmesi ile birlikte KO-MEK kursiyerleri, naylon torba kullanıma karşı, kurs merkezlerinde bir araya gelerek kendileri ve sevdikleri için bez torbalar dikerek kampanyaya destek vermişti. Bez torba dikimini zamanla el sanatları branşının bulunduğu tüm kurs merkezlerine yayan KO-MEK, şimdi de 92 Usta Öğreticisi ile birlikte 24 farklı kurs merkezinde ilçe sergilerinde misafirlerine dağıtmak üzere 10 bin bez torba dikiyor.
ATIL DURUMDA OLAN KUMAŞLAR KULLANILDI
Bez torba kullanımının yaygınlaşarak çevreye yıllarca zarar veren plastik poşetlerin kullanımının azaltmayı hedefleyen KO-MEK, kurs merkezlerinde bulunan atıl durumda olan kumaşları kullanarak yeni bez çantalar üretti. 10 bin çantanın büyük bir bölümünü bu kumaşlardan karşılayan KO-MEK temiz çevre plastik poşetsiz gelecek için kampanyaya destek vermeye devam ediyor.
İLÇE SERGİLERİNDE DAĞITILACAK
Bez torbaların dikimine usta öğreticiler ile birlikte devam ettiklerini ifade eden KO-MEK Yöneticileri; "Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik sürdürülen uygulamaları destekliyoruz. KO-MEK olarak insanlarımızı plastik poşetlerden uzaklaştırarak bez torbalarla buluşturuyoruz. Bu çerçevede hazırladığımız bez torbalarının dağıtımını ilçe sergilerinde gerçekleştirerek projeye destek vermeye devam edeceğiz" diye ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:57 Kaynak: Bültenler
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