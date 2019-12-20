KO-MEK'ten çocuklara 'Yerli Malı Haftası' şenliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam KO-MEK'ten çocuklara 'Yerli Malı Haftası' şenliği - Son Dakika

KO-MEK'ten çocuklara 'Yerli Malı Haftası' şenliği

6 saat önce

MEK bünyesinde bulunan çocuk oyun odalarında eğitim alan çocuklar, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle tasarruf etmenin önemi anladı.

KO-MEK'ten çocuklara 'Yerli Malı Haftası' şenliği, System.String[]

KO-MEK bünyesinde bulunan çocuk oyun odalarında eğitim alan çocuklar, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle tasarruf etmenin önemi anladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) bünyesinde eğitim alan çocuk oyun odası öğrencileri için Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Şenlik havasında geçen etkinlikte çocuklara, yerli malı kullanmanın ve tasarruflu olmanın önemi anlatıldı. Yerli Malı Haftası'nı kutlayan kurs merkezlerinden biri de Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezi oldu. Çocukların Yerli Malı Haftasının önemini en iyi şekilde öğrenebilmeleri için çocuk oyun odası içinde mini bir manav dekoru kuruldu. Manav kasalarına meyveler ve yemişler konularak, oyuncak paralarla çocukların bu manavdan alışveriş yapması istendi.


Manava gelen çocuklara ihtiyaçları kadar meyve almaları, ihtiyaçları dışında harcamama yapmamaları konusunda eğitmenleri tarafından yönlendirmeler yapıldı. Tasarrufun önemine işaret edilerek aynı zamanda paylaşmanın değerine dikkat çekildi. Eğlenceli bir ortamda manavdan alışveriş yapmaya başlayan çocuk oyun odasının küçük öğrencileri, aldıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaştı. Çocuklara, yerli malının yurdun malı olduğu ve Türk Malı kullanmanın önemi yine oyunlarla anlatıldı. Yerli Malı Haftasını eğlenerek ve şenlik havasında kutlayan Çocuk Oyun Odası minikleri bu güzel gün için KO-MEK'teki büyüklerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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