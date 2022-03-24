KO-MEK; Türkiye'nin Meslek Sanat Eğitim Kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) verdiği kaliteli eğitim Kocaelililerin yanı sıra il dışında yaşayanların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. KO-MEK'in istihdam branşları arasında yer alan kaynakçılık kursu, iş sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisiyle dolup taşıyor. Yalova'dan kaynakçılık kursuna katılmak için SEKA Kaynak atölyesine gelen Nilay Meriçoğlu, ''Daha önce Yalova sanayisinde 5 yıl çalıştım ama bu işi daha iyi öğrenmek için araştırma yaparken karşıma KO-MEK çıktı ve hiç düşünmeden buralara kadar geldim'' diyerek KO-MEK'in istihdam branşı eğitimlerinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

BU İŞİN ERBABI KO-MEK

Kadın erkek fark etmeksizin her türlü meslek eğitim branşlarında kursiyerlerinin yanında ve destekçisi olan KO-MEK, eğitimlerde sağladığı alt yapı desteği ve eğitim alanlarının tam donanımlı olmasıyla sadece Kocaeli'nde değil çevre illerde yaşayan vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kaynakçılık branşı alanında donanımlı eğitmenler eşliğinde eğitim veren KO-MEK uygulama kısmında da kursiyerlerine işin püf noktalarını öğretmeden mezun etmiyor.

NİLAY HANIM KO-MEK İÇİN KİLOMETRELERCE YOL KAT EDİYOR

Kaynakçılık alanında eğitim alan kursiyerler iş imkânı açısından sektörde önemli bir yere sahip oluyor. Bu alanda kaliteli eğitim almış bir vatandaş, kolaylıkla sektörde iş bulabiliyor. Daha önce Yalova sanayisinde uzun süre çalışan Kimya Mühendisi Nilay Meriçoğlu da bu alanda eğitim alarak kendisini geliştirmek isteyenlerden sadece birisi. Kaynak ve metal işine aşinalığının olduğunu ifade eden Nilay Hanım, ''Bu işi ustalarından yerinde öğrenmek istedim, o yüzden Yalova'dan kalkıp buraya geldim. Yalova'da bu tür kurslar yok, ben de her gün buraya gelerek eğitim alıyorum. KO-MEK umduğumdan da daha donanımlı. Makine ve teçhizat konusunda oldukça tatmin edici buldum. KO-MEK'e ve bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ÇİNİCİLİĞİ BIRAKTI KO-MEK'TE EĞİTİM ALIYOR

Seka Kaynak Atölyesine uzaklardan gelen bir diğer kursiyer de Ömer Akalın. Daha önce İznik'te çini mesleğiyle uğraştığını ifade eden Ömer Akalın, "Turist sayısında azalma olduğu için işlerimiz iyi gitmedi. Bende arkadaşlarımın tavsiyesiyle kaynakçılığa yönelmek istedim. Bu işi tam anlamıyla yapabilmek için Bursa'da arayış içine girdim ama bu tür kurslar orada yoktu. Daha sonra internet üzerinden araştırma yapınca KO-MEK karşıma çıktı. Burada verilen eğitimler çok kaliteli emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

MARDİN'DEN KO-MEK İÇİN GELDİ İŞ SAHİBİ OLDU

Kursa en uzak yolu kat ederek gelen ve KO-MEK sayesinde artık bir işi olan Abdullah Ölçer ise konuşmasında, Mardin'den Kocaeli'ne KO-MEK'te eğitim almak için geldiğini ifade ederek, ''Bizim oralarda bu tür kurslar pek bilinmiyor, araştırma yaparken KO-MEK karşıma çıktı ve hiç düşünmeden buraya geldim. Burada eğitimler çok güzel eğitimcilerimiz çok donanımlı. Ben burada eğitim alırken birkaç iş yerine başvuruda bulundum olumlu cevap alarak işime de başladım. KO-MEK sayesinde iş sahibi oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

BABA OĞUL BU KURSTA

KO-MEK kurslarına babası ile katılan Sefa Özer ise konuşmasında, "Argon kaynağıyla çok ilgileniyorum, babamla birlikte bu kursa geliyorum eğitimler çok iyi bizi tam anlamıyla doyuran ve geliştiren bir eğitim oldu. Babamla birlikte yaptığımızda çoğu zaman karışmıyor bana ama yine de ayrı kabinlerde çalışmaya dikkat ediyoruz. Buradan aldığım eğitimleri iş hayatımda kullanmak istiyorum" diyerek KO-MEK'e teşekkür etti. Baba Mustafa Özer ise "Emekli olduktan sonra evde yapılacak işlere parasıyla bile kaynakçı bulamıyordum, bende KO-MEK'te böyle bir eğitim olduğunu öğrenince hemen yazıldım. Oğlum Safa ile bu kursa gelmek benim için de çok güzel. Burada çoğu yerde görmediğiniz pratik uygulamaları görüyoruz bize bu eğitimi sağlayan KO-MEK'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAKÇILIK ALANINDA HERŞEY BU KURSTA VAR

SEKA kaynak atölyesinde yer alan eğitimlerde, argon kaynakçılık, gaz altı ve elektrik ark kaynakçılık yer alıyor. Eğitimlerde kursiyerler çelik malzemelerin kaynatılması, krom ve paslanmaz çeliklerin kaynatılması, boru kaynağı yapılması, yatay ve köşe kaynakların yapılması, kaynak hatalarının öğrenilip doğru kaynak üzerinde giderilmesi, elektrotları, gaz altı ve argon makinelerinin tanıtılması gibi işin püf noktalarını kurs boyunca öğreniyor.

YURT DIŞI VE YURT İÇİNDE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

İş imkânı açısından sektörde önemli bir yere sahip olan kaynakçılık branşında eğitim alan kursiyerler tersanelerde, ağır sanayilerde, imalat sektöründe ve üretimin olduğu her alanda rahatlıkla iş bulma imkânına sahipler. Kiminin iş ve meslek sahibi olmak için geldiği KO-MEK kurslarına kimi kursiyerlerde hobi amaçlı gelerek kendi ev işlerini yapmak için eğitim alıyor. Mesleki yeterlilik sınavları öncesinde kursiyerlerin eğitim almak için tercih ettiği KO-MEK Kaynakçılık branşı eğitimleri toplamda 9 hafta 360 saati kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olan sertifikalar kursiyerlere hem yurt için de hem de yurt dışında iş bulmak için avantaj sağlıyor.