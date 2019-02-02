Ko-Mek Yeni Dönem İçin Hazır

Eğitim öğretime verilen 15 günlük arayı çok iyi değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kurs yöneticileri ve yardımcılarının yanı sıra usta öğreticilerine seminer ve eğitimler vererek yeni döneme hazırladı.

PERSONELE TEŞEKKÜR

Kocaeli büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 2018-2019 eğitim yılı birinci dönemin çeşitli istatistiklerle değerlendirmesi yapıldı. Bir önceki yıl aynı dönem kursiyer sayısına göre yüzde 23'lük artış ve derslik başı ortalama 19 kursiyer ile eğitimlerin devam ettiği belirtilerek emeği geçen tüm personele teşekkür edildi.Ayrıca yaklaşan ilçe sergileri, KO-MEK Vefası, KO-MEK Hurması projeleri uygulamaları ve kursiyerler arasında gerçekleştirilecek yarışmaların da değerlendirildiği toplantı Liderlik ve Disiplin konularında gerçekleştirilen seminer ile son buldu.

DRAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Usta öğreticilere yönelik düzenlenen zümre toplantılarının yanı sıra drama eğitimleri de verilerek yeni döneme stresten uzak bir ortamda hazırlanmaları sağlandı. Verilen drama eğitimleri ile Usta Öğreticilerin farklı bakış açıları kazanmalarının yanı sıra empati kurmaları ve kendilerini tanımaya yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde yeni dönem hakkında istişareler de yapıldı.

USTA ÖĞRETİCİLER UYGULAMA YAPTI

KO-MEK ayrıca Kur'an-ı Kerim Usta Öğreticilerine zümre toplantıları düzenleyerek yeni dönemde yapılacak eğitimler görüşülürken, Bilişim Teknolojisi Usta Öğreticilerine de visual basıc eğitimi verdi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Oyun Odası Usta Öğreticilerini masal terapisti eğitimine alan KO-MEK, Güzellik ve saç Bakım Hizmetleri, İşaret Dili, Fotoğraf Çekimi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Resim, Ebru, Kaynakçılık, Filografi, Takı Tasarım, Ahşap Boyama ve Cini Seramik alanında eğitim veren Usta Öğreticilere pratik eğitimler verilerek uygulama yapıldı.

YÖNETİCLERE KESİNTİSİZ HİZMET VE HIZLI ÇÖZÜMLER ANLATILDI

Kurs yöneticileri ve yönetici yardımcılarına yönelik verilen seminer ve eğitimler Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Strateji planlama ve bilgi işlem birimi personeli tarafından verilen eğitimlerde; Kurumsal sosyal medya kullanımının yanı sıra, kursiyer işlemlerinin yapıldığı bilgi sistemi ve kursiyerlere yönelik kesintisiz hizmet ve hızlı çözümler anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca, zaman ve veri kaybının önüne geçilmesi için daha pratik yöntemler anlatıldı.

KURS MERKEZLERİ ELDEN GEÇTİ

Eğitime verilen 15 günlük arada aynı zamanda pek çok kurs merkezi bakım onarımları gerçekleştirilerek eğitim ortamları için daha iyi şartlar oluşturulması sağlanmış oldu.?