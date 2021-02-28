Mühendis çift, belediyenin kursunda gaz altı kaynak öğreniyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KO-MEK), Gaz Altı (Mig-Mag) Kaynakçılık Kursu'na birlikte katılan mühendis çift, birlikte bir uğraşın içinde olmanın yanı sıra mesleki becerilerine de katkı sağlıyor.

KO-MEK'in istihdam kursları arasında yer alan Gaz Altı (Mig-Mag) Kaynakçılık Kursu, yüz yüze eğitimlerine yeniden başladı.

Özel bir firmada çalışan proje mühendisi Kaan Erdem ile eşi metalürji ve malzeme mühendisi Merve Erdem de kursun başarılı öğrencileri arasında yer aldı.

Kaan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi dolayısıyla kaynak işi ile uğraştığını belirterek, "İş yerinde ustalarımızı kaynak yaparken görüyoruz. Ben de bu işi öğrenmek istedim. KO-MEK'in bu yönde bir kursu olduğunu öğrendiğimde çok sevindim ve hemen katılmak istedim. Bu sayede işime yatırım yapıyorum. Bir yandan eşimle birlikte bir uğraşın içinde bulunuyorum. Bu önemli kurs için KO-MEK'e teşekkür ederim." diye konuştu.