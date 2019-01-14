Koah, Epilepsi ve Kalp Rahatsızlıklarında Kullanılanların da Arasında Olduğu 30 İlaç, Bedeli...
30 dakika önce
KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.
KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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