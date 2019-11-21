Son Dakika Haberleri: Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği
Son Dakika Güncel Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği - Son Dakika

Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği

6 saat önce

Eskişehir il Sağlık Müdürlüğü 20 Kasım Koah Farkındalık Günü nedeniyle bir stant açarak bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği, System.String[]

Eskişehir il Sağlık Müdürlüğü 20 Kasım Koah Farkındalık Günü nedeniyle bir stant açarak bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.


Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de bu özel gün nedeniyle fidan dağıtarak destek verdi. Şehir Hastanesi poliklinik bölümünde yapılan etkinliğe, Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Anıl Uçan, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr.Fulya Akkurnaz, Ağaçlandırma Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ve Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran katıldı. Vatandaşlara koah hastalığına sebep olan etkenler ve tedavi yöntemleri anlatıldı, temiz havanın önemi vurgulandı. Broşür ve kitapçık dağıtımını yanı sıra, farkındalık oluşturmak için Orman Fidanlığından getirilen 600 adet sedir ve lavanta fidanı hediye edildi. Fidan dağıtımı büyük ilgi gördü ve renkli anlar yaşandı. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, KOAH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası Bakıcılarının masaj yaptığı timsahın keyifli anları görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:12:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]