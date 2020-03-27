KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı

6 saat önce

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, kronik akciğer hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk grubunda görülebildiğini ancak bu hastaların önerilen tedbirlere sıkıca uyarak kendilerini koruyabileceğini bildirdi.

KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı, System.String[]

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, kronik akciğer hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk grubunda görülebildiğini ancak bu hastaların önerilen tedbirlere sıkıca uyarak kendilerini koruyabileceğini bildirdi.

Mirici, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaklaşık 65 milyon kişinin KOAH'ı olduğunun bilindiğini aktardı.

Hastalığın toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görüldüğünü, 10 KOAH hastasının sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı alabildiğini belirten Mirici, Türkiye'de bulunan 5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bininin kendisinde hastalık olduğunu bildiğine dikkati çekti.

Mirici, tüm dünyada en yaygın risk faktörü tütün kullanımı olan KOAH'da en sık görülen yakınmaların nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Arzu Mirici, "Sigara içtiği için genelde bu durumu kanıksayan pek çok kişi son zamanlarda büyük bir tedirginlik yaşıyor. Çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) en önemli belirtilerinden biri de nefes darlığı. Koronavirüs salgını ile birlikte kronik akciğer hastaları daha dikkatli olmalıdır. Kronik akciğer hastaları, koronavirüs risk grubunda görülebilir. Ancak bu hastalar önerilen tedbirlere sıkıca uyarak kendilerini koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"El hijyenine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalı"

Mirici, KOAH gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler için şu tavsiyelerde bulundu:

"Kovid-19'un solunum sistemini etkilemesi ve önceden bir hastalığı olan bireylerde daha önemli olması, kronik akciğer hastalarına dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu hastalıkların başında KOAH ve astım geliyor. KOAH, öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ile seyreden bir hastalık. Hastalar tedavi görseler bile zaman zaman, özellikle de kış aylarında bu şikayetleri artabilir ve bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekebilir. 'Alevlenme' ya da 'atak' olarak adlandırılan dönemlerde bazen hastaneye yatılması bazen de daha fazla ilaç kullanılması gerekebilir. Her koşulda tedaviye evde devam edilmesi önerilir. Buna hekiminiz karar verecektir."

Prof. Dr. Arzu Mirici, KOAH'lı bir hastanın yakınmalarının koronavirüs kaynaklı olabileceğinin nasıl anlaşılacağına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Son günlerde yaşanan koronavirüs sırasında kronik akciğer hastalığı olanlar, sağlıklı bireylere göre daha fazla risk altında olacaklardır, tıpkı diyabet ve kalp hastalığı olanlar gibi. Kovid-19'un en sık belirtileri, ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı. Demek ki KOAH'lı bir hastanın her zaman yaşamadığı belirtiler olan ateş ve boğaz ağrısı ortaya çıkmışsa en yakın sağlık kuruluşuna, tercihen aile hekimine başvurmalı. Nefes darlığı, KOAH'lı hastaların yaşadığı en temel belirti. Her zamankinden daha farklı ya da ilaç kullandığı halde değişmeyen ya da artan nefes darlığı durumunda hastalarımızın yine en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir."

KOAH hastalarından da koronavirüsten korunmak için diğer tüm sağlıklı bireyler gibi el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmasını isteyen Mirici, bunların yanı sıra yeterli ve sağlıklı beslenmenin, günde yarım saat ev içinde, balkona ya da bahçeye çıkarak egzersiz yapmanın, yeterli miktarda uyumanın ve önerilen tedaviyi eksiksiz uygulamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs, Türkiye, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:40 Kaynak: AA

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