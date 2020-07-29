KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu - Son Dakika

KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu

Elazığ'ın Bölüklü köyünde yaşayan 42 yaşındaki Kezban Acar, KOAH hastası babasının bal tüketmesi için başladığı arıcılığı profesyonel olarak sürdürüyor.

Elazığ'ın Bölüklü köyünde yaşayan 42 yaşındaki Kezban Acar, KOAH hastası babasının bal tüketmesi için başladığı arıcılığı profesyonel olarak sürdürüyor.

Bölüklü köyünde annesiyle yaşayan Acar, daha önce arıcılık yapan ancak rahatsızlığı nedeniyle bu işi bırakmak zorunda kalan babasına şifa olması için küçük çapta bal üretmeye karar verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce 3 kovan ile bal üretimine başlayan Acar, babasına tükettiği balın iyi gelmesi üzerine geçen sürede bu işi meslek edindi.

Hastalığa yenik düşen babasının hatırasını yaşatmak ve çevresinde ihtiyaç duyanlara şifa için bal dağıtmak isteyen Acar, kovan sayısını 30'a çıkardı.

Haftanın her gününü arılarıyla geçiren Acar, ürettiği balın bir kısmını çevresindeki yaşlı ve hastalara dağıtıyor, kalanıyla aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Babam için arıcılığa heveslendim"

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden babasının anısına, arıcılık mesleğini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştığını söyledi.

"Babam yediği bal sayesinde geceleri rahat uyuyordu. Babam için arıcılığa heveslendim." diyen Acar, 3 kovanla başladığı arıcılığı 30 kovanla sürdürdüğünü belirtti.

Acar, "Elde ettiğim balın bir kısmını çevremdeki hasta ve yaşlılara dağıtıyorum, bal almaya gücü olmayan komşularıma hediye ediyorum, kalanıyla da aile bütçeme katkı sağlıyorum." dedi.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Acar, çok güzel duygularla çalıştığını die getirdi.

"Arı sevgisi tarif etmekle anlaşılmaz"

Acar, "Arı sevgisi tarif etmekle anlaşılmaz. Babamın vefatından sonra bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Şu an büyük bir hevesle bu işi sürdürüyorum. Kazancım iyi çok şükür. Arıların içinde çalışmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Sabahları uyanır uyanmaz büyük bir merakla arılarını görmek için kovanların başına gittiğini ifade eden Acar, onları izlediğini anlattı.

Acar, "Büyük bir aşkla onları takip ediyorum. Evdeki işlerimi bitirdiğim zaman soluğu arılarımın yanında alıyorum. Arılarımın kokusunu, uçuşunu bile seviyorum. Annem beni evde bulamadığında buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu

Elazığ, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu         
15:19
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı         
15:08
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı         
07:55
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu         
22:13
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü         
21:19
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi         
21:01
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 19:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOAH hastası babasına şifa niyetine başladığı arıcılık mesleği oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei