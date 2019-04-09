Koah Hastası, Pompalı Tüfekle İntihar Etti
53 dakika önce
BURSA'da yalnız yaşayan Mehmet Emin E. (62), evde pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
BURSA'da yalnız yaşayan Mehmet Emin E. (62), evde pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Mehmet Emin E.'nin yıllar önce eşinden boşandığı ve uzun süredir KOAH
hastası olduğu öğrenildi.
Olay, Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 17 yıl önce eşinden boşanan, bir çocuk babası Mehmet Emin E., evde pompalı tüfekle kafasına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı kırarak eve girdi. Mehmet Emin E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:28 Kaynak: DHA
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