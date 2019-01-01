Koah Hastası Yatağında Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 72 yaşındaki Koah hastası, kızı ve damadıyla birlikte yaşadığı evde yatağında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 72 yaşındaki Koah hastası, kızı ve damadıyla birlikte yaşadığı evde yatağında ölü bulundu.



Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) olduğu belirlenen Ramazan Kavasoğlu'nun tedavi görmekte olduğu, sabah odasında kızı tarafından ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ramazan Kavasoğlu'nun cenazesi, Adli Tabibin yaptığı kontrolün ardından morga kaldırıldı. - ANTALYA

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