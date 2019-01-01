Son Dakika Haberleri: Koah Hastası Yatağında Ölü Bulundu

Koah Hastası Yatağında Ölü Bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 72 yaşındaki Koah hastası, kızı ve damadıyla birlikte yaşadığı evde yatağında ölü bulundu.

Koah Hastası Yatağında Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 72 yaşındaki Koah hastası, kızı ve damadıyla birlikte yaşadığı evde yatağında ölü bulundu.

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) olduğu belirlenen Ramazan Kavasoğlu'nun tedavi görmekte olduğu, sabah odasında kızı tarafından ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ramazan Kavasoğlu'nun cenazesi, Adli Tabibin yaptığı kontrolün ardından morga kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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